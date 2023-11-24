“Золоті” мандарини для дітей: ексдиректорка полтавського підприємства втрапила в корупційний скандал

Жінку підозрюють у закупівлі продуктів для харчування школярів за цінами, вище ринкових.

Восени 2021 року новостворене комунальне підприємство “Добробут Полтавської міської ради” провело закупівлю овочів, фруктів та горіхів на 3,6 млн грн. При цьому замовник свідомо завищив очікувану вартість закупівлі, розігравши тендер між двома спорідненими учасниками, які пов’язані з підприємцем Володимиром Сергієнком.

Про це повідомляє сайт “Інтернет-видання Полтавщини”.

Досудове розслідування триває

Слідчі поліції Полтавщини встановили, що у 2021 році директорка комунального підприємства Полтавської міської ради свідомо закупила овочі, фрукти та горіхи для харчування учнів за завищеною ціною. Завдана державі матеріальна шкода склала близько півмільйона гривень. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Також встановлено факт придбання продуктів з порушенням процедури закупівель. Сергій Рекун прокоментував: “20 листопада службовій особі комунального підприємства повідомили про підозру у вчиненні службового злочину та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту”.

Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання — позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці перевіряють інші факти порушень, допущених службовою особою при проведенні закупівель для організації та забезпечення харчування учнів закладів освіти міста.

Подробиці справи

Ухвала слідчого судді Октябрського райсуду Полтави від 21 листопада, яка оприлюднена у судовому реєстрі, дає розуміння нюансів цієї кримінальної справи.

В ухвалі сказано, що у вересні 2021 року керівниця КП “Добробут” Катерина Гарбар з метою одержання від ТОВ “Сефторг” неправомірної вигоди, сформувала очікувану вартість закупівлі овочів, фруктів та горіхів на суму 9 млн 918 тис. грн., яка значно відрізнялася від вартості аналогічних товарів на ринку.

В результаті конкурсу 26 жовтня переможцем визнали ТОВ “Сефторг”, а 8 листопада із товариством було підписано договір. Єдиним конкурентом “Сефторга” на тендері стала ФОП Людмила Випущенко. Обидва учасники фактично контролюються одним власником — підприємцем Володимиром Сергієнком.

Надалі Катерина Гарбар уклала із товариством додаткові угоди, згідно із якими зменшено кількість закупленого товару та загальну ціну договору до 3 млн 641 тис. грн.

На виконання умов указаного договору та додаткових угод ТОВ “Сефторг” поставило продукти за завищеною ціною:

мандарин в кількості 4800 кг на суму 355 968 грн.,

гарбуза їстівного в кількості 3086 кг на суму 64 627 грн.,

цибулі зеленої в кількості 463 кг на суму 96 660 грн.,

капусти пекінської в кількості 2000 кг на суму 115 800 грн.,

винограду без кісточки сорту кишмиш в кількості 1000 кг на суму 120 960 грн.,

томатів тепличних в кількості 2000 кг на суму 172 800 грн.,

огірків тепличних в кількості 2000 кг на суму 190 200 грн.,

перця солодкого в кількості 1167 кг на суму 178 511 грн.,

суміші компотної в асортименті в кількості 1000 кг на суму 105 723 грн.,

суміші овочевої в асортименті в кількості 2000 кг на суму 193 440 грн.

За підрахунками “Полтавщини”, які журналісти проводили у листопаді 2021 року, переплата “Сефторгу” складала від 5% на зелену цибулю до 300% на пекінську капусту у порівнянні з тодішніми роздрібними цінами у “Сільпо”. Якісні мандарини наприкінці 2021 року коштували по 50 грн/кг, тоді як для полтавських школярів їх купували КП “Добробут” по 74 грн/кг.

У свою чергу, за підрахунками слідчих, які підтверджуються товарознавчою та економічною експертизами, у результаті вказаних вище дій Катерини Гарбар місту було завдано збитків на 468 717 грн. Ця сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто порушення має тяжкі наслідки.

Врахувавши надану інформацію, суд обрав для підозрюваної міру запобіжного заходу — нічний домашній арешт.

Зазначимо, що правоохоронці розпочали вищевказане кримінальне провадження у листопаді 2021 року — за півроку після створення КП “Добробут Полтавської міської ради”. Перші доступні у реєстрі ухвали стосуються закупівель обладнання для шкільних харчоблоків, про які “Полтавщина” писала у червні 2021-го. За логікою, підозра Гарбар та її можливим спільникам не повинна обмежуватися збитками у 469 тис. грн.

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