"Золоті" сосни: Харків витратив на чотири дерева майже 4 млн гривень

У Харкові купили сосни за майже мільон гривень кожна /Фото: Суспільне Харків/Давид Надворний

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Харківська міська рада профінансувала висадження“золотих» дерев, адже в місті тепер ростуть сосни по 800 тисяч гривень. Чи справді сосни коштують настільки багато?

Про це повідомили в Харківському антикорупційному центрі.

Сосни за мільйон: у Харкові ростуть «золоті» дерева

Нагадаємо, що перші три роки повномасштабної війни харківська міська влада працювала у режимі «утримання» від іміджевих проєктів. Проте з минулого року в місті почали масштабні реконструкції, необхідність яких громаді не пояснили.

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Серед них — оновлення скверу біля Вічного вогню за 30 мільйонів гривень, створення пішохідної зони на Лопанській набережній за 255 мільйонів гривень, а також висадка елітних дерев у центрі міста, вартість яких сягає мільйона гривень за одиницю.

Сосни біля «Градусника», які мали імітувати італійські «пінії», стали символом повернення коштовних іміджевих проєктів та мільйонних переплат. «Зелену» закупівлю влітку 2025 року проводило комунальне підприємство «Харківзеленбуд». При цьому договір на благоустрій ділянки біля «Градусника» укладався окремо від угоди на самі рослини.

За документами, три сони «пінія» коштували 973 000 гривень за кожну, четверта сосна була «зі знижкою» — і обійшлася всього в 876 500 гривень. Загалом із міського бюджету за чотири хвойні дерева сплатили 3,8 мільйона гривень. Додатково на благоустрій острівця виділили ще майже 1,5 мільйона гривень.

І хоч у специфікації до договору було вказано назву «сосна звичайна „Пінеа“, біолог Юрій Бенгус каже, що на площі висадили звичайні дерева під виглядом екзотичних.

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«Насправді, це звичайна сосна, яка підстрижена під „пінію“. Справжня сосна Пінія — сосна італійська з великими шишками і кроною як парасолька, у нас не росте, бо вимерзає».

Постачальником дерев виступило ТОВ «Кузнецов ландшафтна студія». Загалом Харківська міська рада закупила у цієї компанії продукції на 9,84 мільйона гривень. За підрахунками розслідувачів, за кожне дерево біля «Градусника» місто переплатило у 3–3,5 раза.

ТОВ «Голландські троянди», яке запропонувало сосни по 150 та 400 тисяч гривень, виграло тендер, але в останній момент відмовилося підписати договір.

Менеджерка однієї з великих українських компаній зазначила, що мінімальна ціна за шестиметрову підстрижену пінію становила 30 000 гривень. Своєю чергою, європейські розплідники пропонують аналогічні сформовані сосни в середньому по 3000 євро за штуку. Максимальна вартість сосен із висадкою в Харкові мала обійтися у 350 тисяч гривень.

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Хто нажився на соснах у Харкові

ТОВ «Кузнецов ландшафтна студія» є давнім партнером Харківської міськради. Від початку повномасштабного вторгнення місто витратило на дерева щонайменше 18 мільйонів гривень, з яких 13,6 мільйона отримала саме ця «товка».

За даними системи Prozorro, студія працює виключно з харківськими комунальними структурами та не має контрактів в інших регіонах України. При цьому на офіційному сайті в них найдорожча сосна із повністю аналогічними тендеру характеристиками коштує 247 800 гривень. Якби закупівля здійснювалася за роздрібними цінами самої студії, місто заощадило б 2,8 мільйона гривень.

Також для Харкова було придбано 16 невеликих чорних австрійських сосен Pinus по 52 750 гривень за штуку, хоча на сайті компанії їхня вартість становить 16 370 гривень.

Власник фірми підтвердив, що це звичайні сосни, підстрижені під «пінії», оскільки такі в Україні не приживаються. Високу вартість він обґрунтував складними умовами посадки над станцією метро, а також додав, що ціни на сайті не можна порівнювати з цінами на тендері.

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Харківська міська рада проігнорувала питання журналістів про доцільність сосен за мільйон гривень під час війни.

Корупція: останні новини

Нагадаємо, Національна поліція України викрила злочинну групу, яка привласнила 27 мільйонів гривень, виділених державою на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київської області 2022 року.

Організатором схеми виявився столичний адвокат і керівник адвокатського об’єднання, який залучив до діяльності своїх знайомих. На загарбані кошти фігуранти придбали дві земельні ділянки, чотири квартири в Києві та два елітні автомобілі.

Схема працювала через підконтрольні благодійні організації: учасники надсилали до Мінсоцполітики листи про потреби населення в генераторах, продуктах і товарах першої потреби.

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Після погодження заявок і отримання бюджетних коштів, значну їх частину переказували на рахунки афілійованих підприємств, а для маскування оборудки зловмисники подавали до міністерства звіти з неправдивими даними.

Наразі сімом учасникам організованої групи повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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