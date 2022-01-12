Золоті статуї, колони і облуплені стіни: як американець в центрі Полтави з багатоповерхівки зробив "хату Зевса"

Жителі Полтави в соціальних мережах називають під'їзд "Пшонка-style по-полтавськи" та "хатою Зевса".

У центрі Полтави в пішохідній зоні на вулиці Соборності є будинок, який привертає до себе увагу колонами та золотими скульптурами.

Про це пише gazeta.ua.

Ремонт в античному стилі робив громадянин США, який орендував квартиру в будинку

Місцеві жителі розповідають, що раніше це був звичайний житловий будинок. Проте 12 років тому тут почав винаймати квартиру Грегорі Стіл зі США. Саме він по-новому оздоблював під'їзд та двір житлового будинку. За словами жителів будинку, ремонт в приміщенні американець робив за власний кошт.

ГазетаUa

Він до звичайної сірої будівлі додав грецькі колони, золоті статуї левів, орлів та давньогрецьких богинь. Іноземець перефарбував багато елементів екстер'єру в золоту фарбу.

ГазетаUa

Також він власним коштом замінив газопровід. Місцеві розповіли, що вони говорили іноземцю про те, що таке оздоблення для цього будинку є недоречним, проте він переконував, що хоче тут почуватись, як удома, а тому і робить це.

Квартиру, де жив іноземець, здають подобово

Згодом місцеві жителі оформили ще і терасу в тому ж стилі, що і під'їзд будинку. Проте три роки тому іноземець виїхав із будинку і хотів навіть частину оздоблення забрати із собою, проте місцеві жителі не дозволили йому цього зробити.

ГазетаUa

Нині жителі Полтави згадують про Грегорі та кажуть, що після переїзду до Києва він навідується до них в гості.

ГазетаUa

Квартиру, в якій жив іноземець, викупили та зробили там ремонт. Зараз її можна орендувати подобово. Власниця квартири Тетяна розповідає, що житло користується попитом серед туристів саме через незвичний під'їзд. Жінка додає, що Грегорі Стіл дбав про вигляд під'їзду будинку, проте мало приділяв уваги своєму помешканню.

ГазетаUa

Що каже архітектор

Архітектор Артур Ароян розповідає, що такий дизайн виглядає гротескно.

ГазетаUa

"Але як культурний феномен це місце доволі цікаве, свідчить про своєрідний культурний відбиток, який накладає антична архітектура класицизму в цьому місті. Мені здається, вона якось впливає на розум людей. Так часто на мазаних хатах XIX-XX століть можна побачити елементи класицизму — пілястри, завитки, обрамлення карнизів. Я би сказав, що це могла б бути пам'ятка постмодернізму — навіть можна було б брати на облік її. Якби тут була притаманна йому іронія. Та її тут немає", - каже архітектор.

ГазетаUa

Жителі Полтави в соціальних мережах називають під'їзд "Пшонка-style по-полтавськи" та "хатою Зевса".

ГазетаUa

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