"Золоті яйця": чого очікувати українцям від цін на продукти

Інфляційна ситуація може покращитися не раніше весни 2025 року.

В Україні різко зросли ціни на деякі продукти. Зокрема, в магазинах можна побачити яйця до 100 гривень за десяток.

Про причини зростання цін розповів економіст та член ради НБУ України Василь Фурман для Національного телемарафону.

За його словами, з настанням холодів та в умовах економічної ситуації в Україні вартість продуктів продовжить зростати.

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Економіст Олег Пендзин зазначив, що на зростання цін на продукти харчування вплинули кілька факторів. Серед них як несприятливі погодні умови літа та скорочення обсягів врожаю, так і зростання вартості кормової бази та овочів. Тому через те, що цьогорічний урожай виявився невеликим, це спричинило певні наслідки, у вигляді зростання цін.

Іншою причиною зростання цін є збільшення попиту на дешевий сегмент.

"Тобто ті люди, що раніше собі дозволяли купити мʼясо та рибу дорогу, й так далі – зараз активно обирають з дешевих сегментів, тому що менше грошей", – пояснив експерт.

За даними Національного банку України, основною причиною високих темпів подорожчання є:

низький рівень врожайності;

погіршення якості овочів і фруктів;

швидке вичерпання торішніх запасів.

Прогноз НБУ дає змогу побачити, що покращення інфляційної ситуації можливе не раніше весни 2025 року.

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Проте експерт Олег Пендзин очікує, що ціни на продукти, ймовірно, стабілізуються до середини грудня. Але перед новорічними святами - знову зростуть.

"Зараз воно трошки вщухне до середини грудня місяця. А в середину грудня почнеться підготовка до свят. Угу. І почнуться знову рости на мʼясо, на сири, на яйця та інше. Тому що це є інгредієнт нашого новорічного різдвяного столу. І це все піде вверх знову", – пояснив Олег Пендзин.

Однак після завершення святкового сезону зростання цін має уповільнитися й стабілізуватися.

А ось, прогноз члену Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, не є втішними. За його словами, ціни на основні категорії продуктів харчування в Україні продовжать зростати не лише взимку, а й навесні 2025 року.

"Навесні ми побачимо збільшення імпорту овочів, який купуватиметься за євро. Це вплине на вартість продукції, яка буде значно вищою", – підсумував Соломчук.

Нагадаємо, в Україні різко знизились ціни на цибулю, через те, що фермери масово намагалися продати овоч низької якості.

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