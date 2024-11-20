"Золоті яйця": чого очікувати українцям від цін на продукти

Інфляційна ситуація може покращитися не раніше весни 2025 року.
В Україні різко зросли ціни на деякі продукти. Зокрема, в магазинах можна побачити яйця до 100 гривень за десяток.
Про причини зростання цін розповів економіст та член ради НБУ України Василь Фурман для Національного телемарафону.
За його словами, з настанням холодів та в умовах економічної ситуації в Україні вартість продуктів продовжить зростати.
Економіст Олег Пендзин зазначив, що на зростання цін на продукти харчування вплинули кілька факторів. Серед них як несприятливі погодні умови літа та скорочення обсягів врожаю, так і зростання вартості кормової бази та овочів. Тому через те, що цьогорічний урожай виявився невеликим, це спричинило певні наслідки, у вигляді зростання цін.
Іншою причиною зростання цін є збільшення попиту на дешевий сегмент.
"Тобто ті люди, що раніше собі дозволяли купити мʼясо та рибу дорогу, й так далі – зараз активно обирають з дешевих сегментів, тому що менше грошей", – пояснив експерт.
За даними Національного банку України, основною причиною високих темпів подорожчання є:
- низький рівень врожайності;
- погіршення якості овочів і фруктів;
- швидке вичерпання торішніх запасів.
Прогноз НБУ дає змогу побачити, що покращення інфляційної ситуації можливе не раніше весни 2025 року.
Проте експерт Олег Пендзин очікує, що ціни на продукти, ймовірно, стабілізуються до середини грудня. Але перед новорічними святами - знову зростуть.
"Зараз воно трошки вщухне до середини грудня місяця. А в середину грудня почнеться підготовка до свят. Угу. І почнуться знову рости на мʼясо, на сири, на яйця та інше. Тому що це є інгредієнт нашого новорічного різдвяного столу. І це все піде вверх знову", – пояснив Олег Пендзин.
Однак після завершення святкового сезону зростання цін має уповільнитися й стабілізуватися.
А ось, прогноз члену Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, не є втішними. За його словами, ціни на основні категорії продуктів харчування в Україні продовжать зростати не лише взимку, а й навесні 2025 року.
"Навесні ми побачимо збільшення імпорту овочів, який купуватиметься за євро. Це вплине на вартість продукції, яка буде значно вищою", – підсумував Соломчук.
Нагадаємо, в Україні різко знизились ціни на цибулю, через те, що фермери масово намагалися продати овоч низької якості.
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