"Золоті" яйця: чому здорожчав цей "стратегічний" продукт, і чи слід очікувати зниження ціни на нього

В Україні останні тижні ціна на яйця зросла до 70 грн, а ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні.

В чому причина такого зліту ціни, йшлося в ефірі телемарафону.

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З початком жовтня в Україні ціни на яйця почали збільшуватися. В Мінагрополітики зазначають, що зараз ціна за десяток оптом становить 43 грн. Однак в супермаркетах вона коливається від 50 до 80 грн.

"Ціна виросла через те, що фермери побоялися навесні в зв'язку із ситуацією в країні ставити інкубатори. Яєць на всіх не вистачає, курей мало", - пояснює здорожчання яєць продавчиня Катерина.

Невдоволені цінами на цей "стратегічний продукт" і покупці.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, поголів'я курей та виробництво в цілому різко скоротилося через воєнні дії, логістику, підвищення ціни на корм, необхідний для годування курей та знищення фермерських господарств.

"Виробники яєць змушені були продавати продукцію нижче за собівартість. Із вересня відновився сезонний споживчий попит, але кількість поголів’я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два-три місяці. В результаті на ринку пропозиція яєць знизилась, що спровокувало стрибок цін. Проте уже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується", – говорить він.

Ві ефірі телемарафону Тарас Висоцький додав, що зараз через віялові відключення світла з'явилися певні форс-мажорні обставини, але до цього виробники яєць вже заповнювали інкубатори, коли проблем зі світлом не було і втрат поголів'я як таких не було.

Член дискусійного економічного клубу Олег Пендзин сказав, що не розуміє хайпу навколо ціни на яйця.

"Давайте поглянемо на жовтень 2021 року. Ціна за десяток тоді була 34-35 грн. Коли ми подивимося на динаміку цін, в травні, червні, серпні, ціна яєць впала на 30% в порівнянні з початком року. 70% корму для курей - це кукурудза, пішла вже кукурудза нового врожаю - десь на 30-35% дорожче, ніж була. Восени традиційно загальний обсяг виробництва яйця падає. Особливо це стосується домашніх яєць, де сезонність є абсолютно чіткою. Теоритично зараз ми маємо падіння виробництва і пов'язану з цим зростанням попиту і ціни. Я думаю, що до кінця року ми ще побачимо ріст ціни на рівні 10%. До свят однозначно яйце подорожчає", - говорить експерт.

Нагадаємо, що у Мінагрополітики розповіли, коли можна очікувати зниження ціни на яйця.

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