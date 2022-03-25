Золоті злитки та багато валюти: на Закарпатті затримали батька і сина, які хотіли втекти за кордон

У чоловіків виявили 97 тисяч євро, понад 70 тисяч доларів США, більше 90 тисяч гривень та 3 золоті злитки загальною вагою 300 грамів.
На Закарпатті прикордонники Мукачівського затримали двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України
Військовослужбовці відділення прикордонної служби "Великий Бичків" викрили їх за 30 метрів від кордону, в ході реалізації інформації, наданої співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби. Затриманими виявились батько та син 52 та 27 років. Вони прибули на Закарпаття з міста Харків. Дістатися по той бік кордону планували через річку Тиса.
"Затриманих громадян України доставили до прикордонного підрозділу. Під час огляду особистих речей чоловіків прикордонники виявили майже 97 тисяч євро, понад 70 тисяч доларів США, більше 90 тисяч гривень та 3 золоті злитки загальною вагою 300 грамів. Про даний факт прикордонники повідомили працівників митниці та по їх прибуттю передали їм виявленні цінності. Наразі прикордонники встановлюють коло осіб, які можуть бути причетними до організації їх незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
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