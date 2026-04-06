ТСН у соціальних мережах

Золото на мільйони і готівка: працівник ТЦК задекларував статки, що перевищують доходи

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золото та готівку на мільйони гривень, що значно перевищує його офіційний дохід.

Автор публікації
Кирило Шостак
Золото

Золото / © Pixabay

Працівник Бучанського районного ТЦК Олег Коломієць задекларував значні грошові активи та коштовності, які суттєво перевищують його офіційні доходи.

Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Згідно з декларацією за 2025 рік, у власності військовослужбовця — золоті злитки на майже 7,7 млн грн, а також десятки тисяч доларів і євро готівкою. Водночас його офіційний річний дохід становив близько 366 тис. грн.

Походження цих активів у декларації не пояснюється.

На тлі повномасштабної війни питання прозорості у сфері мобілізації залишається чутливим. Експерти звертають увагу, що навколо процедур, пов’язаних із військовим обліком, медкомісіями та бронюванням, формується окремий тіньовий ринок.

Йдеться про можливість отримання відстрочок, статусу непридатності або інших рішень, які впливають на проходження служби.

Водночас закон передбачає відповідальність за такі дії. Зокрема, за надання неправомірної вигоди для службових осіб передбачено покарання — від штрафу до позбавлення волі.

Раніше на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради прокурор Спеціалізованої військової прокуратури Києва заявляв, що в окремих випадках за уникнення мобілізації можуть вимагати від 4 до 10 тисяч доларів.

Також військовий і Герой України Владислав Стоцький повідомляв про ймовірні «прайси» у ТЦК, після чого, за його словами, зіткнувся з тиском.

Також ми писали, яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить.

