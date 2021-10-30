Зомбі-апокаліпсис у зоопарку Одеси: директор закладу перевдягнувся у вовкулака і став зіркою Мережі (відео)

У зоопарку підготувалися до Хеловіна.

У зоопарку Одеси персонал вирішив привабити відвідувачів, створивши ролик і фотозону до свята Хеловіну. Відео знімали власними силами.

Лякаючий ролик виклали в Мережі.

Участь у ньому безпосередньо взяв директор закладу та персонал. У формі історії в відео розповідається історія, як директора вкусив вовк і він перетворився на вовкулака і заразив інших.

Користувачі Мережі такий креатив колективу одеського зоопарка здебільшого підтримали.

Директор - вогонь!

Весь колектив на одній хвилі!

Директор, як завжди, той ще кадр!

Якось дивно вийшло!

Нагадаємо, що Чорноморську Одеської області міського голову з днем народження привітали працівники міської ради. Крім вербальних поздоровлень мер отримав і приватний танець від підлеглої - вона станцювала балет.

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