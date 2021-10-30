Зомбі-апокаліпсис у зоопарку Одеси: директор закладу перевдягнувся у вовкулака і став зіркою Мережі (відео)

У зоопарку підготувалися до Хеловіна.
У зоопарку Одеси персонал вирішив привабити відвідувачів, створивши ролик і фотозону до свята Хеловіну. Відео знімали власними силами.
Лякаючий ролик виклали в Мережі.
Участь у ньому безпосередньо взяв директор закладу та персонал. У формі історії в відео розповідається історія, як директора вкусив вовк і він перетворився на вовкулака і заразив інших.
Користувачі Мережі такий креатив колективу одеського зоопарка здебільшого підтримали.
- Директор - вогонь!
- Весь колектив на одній хвилі!
- Директор, як завжди, той ще кадр!
- Якось дивно вийшло!
Нагадаємо, що Чорноморську Одеської області міського голову з днем народження привітали працівники міської ради. Крім вербальних поздоровлень мер отримав і приватний танець від підлеглої - вона станцювала балет.