"Зомбують і старих, і малих": у Мелітополі окупанти посилили пропаганду

У місті ворог створив так званий "загін Путіна" з пенсіонерок.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти посилили пропагандистську кампанію. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок,

Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Росіяни на окупованих територіях запустили пропагандистську машину на повну зомбують і старих, і малих. Створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації. Віджали типографію, щоб друкувати свої агітки. Кожному пропонують безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські "обов'язкові" телеканали", - розповів міський голова.

Росіяни активно залучають до пропаганди літніх людей. За словами Федорова, у місті створили "загін Путіна" з пенсіонерок, які ходять на всі заходи та пропагують "русскій мір".

Окупанти у своїй пропагандистській кампанії не забувають і дітей. Так, їх відправляють до таборів, де змушують їх вчити історію країни-агресорки Росії. Своєю чергою, молодь заганяють до мілітарних організації та так званих молодіжних центрів. Такі заклади займаються "патріотичним вихованням" та пропагандою.

Як повідомлялося, у Запорізькій області окупанти шукають коригувальників та диверсантів. Днями російські окупанти закрили на в’їзд і виїзд тимчасово захоплене селище Пришиб, а в Мелітополі - влаштували облаву.

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