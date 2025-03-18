Зоозахисники б’ють на сполох: у притулку на Київщині тварини страждають від нестачі їжі та догляду

Поліція Київщини проводить перевірку після повідомлень про жорстоке поводження з тваринами у притулку “Сіріус”, що розташований у Вишгородському районі. Волонтери стверджують, що тварини утримуються в неналежних умовах, страждають від нестачі їжі та води, а адміністрація ігнорує численні звернення.

Про кричущі випадки знущання над тваринами повідомила волонтерка Олена Гончар.

За її словами, проблема жорстокого поводження обговорювалася в чаті волонтерів, але керівництво притулку не реагувало на ці повідомлення.

22 лютого 2025 року волонтери виявили у вольєрі важкохворого собаку, який, за висновком ветеринара, кілька днів не рухався та лежав у власних випорожненнях. Керівництво притулку запевняло, що тварина отримувала лікування, але її стан лише погіршувався. Наступного дня пес помер у клініці.

Після цього випадку адміністрація заборонила окремим волонтерам відвідувати притулок.

“Любити – значить діяти. А коли байдуже на тварин, то і не варто називати себе зоозахисником”, – обурюється Олена Гончар.

Ще одна волонтерка, Сніжана Бугрік, працівниця громадської організації “Захист тварин “Плюшка”, заявила, що у притулку багато тварин у виснаженому стані. Вона опублікувала фото собак з видимими ребрами, що, на її думку, свідчить про критичний рівень недоїдання.

“Якщо притулок не справляється з такою кількістю тварин, то навіщо їх брати? Це жорстокість, а не порятунок”, – зазначила вона.

У свою чергу, керівництво “Сіріусу” назвало звинувачення маніпуляцією. “Фото хворих тварин, зроблені під час їх лікування або після важких ситуацій, не можна використовувати для хейту. Лікування потребує часу, і не кожен процес виглядає естетично”, – йдеться у заяві притулку.

Керівництво запевняє, що у притулку не всі тварини хворі, а волонтери, які регулярно допомагають, можуть підтвердити належний рівень догляду.

Нагадаємо, у селі Гатне на Київщині жінка завдала собаці ударів сокирою. Правоохоронці кваліфікували інцидент як жорстоке поводження з тваринами та розпочали досудове розслідування.

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