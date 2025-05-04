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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жорін: Держава не готова до кількості ветеранів, яка з’являється

Підполковник ЗСУ заявив, що Україна не готова до зростання числа ветеранів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Максим Жорін

Максим Жорін.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ підполковник Максим Жорін заявив, що держава не готова до реального обсягу роботи з ветеранами після війни.

Про це він написав у своєму публічному зверненні.

“Очевидний факт, що держава явно не готова до тієї кількості ветеранів, яка зʼявляється. А що буде після демобілізації — взагалі боюсь уявити”, — сказав Жорін.

Він визнав, що на рівні держави та місцевої влади є спроби виправити ситуацію — створення служб супроводу, підрозділів у справах ветеранів, залучення ветеранів до підготовки населення. Проте серйозною проблемою, за його словами, лишається кадровий підхід.

“Іноді це ніби спеціально — аби тільки не справжній ветеран”, — заявив Жорін про призначення у ветеранські підрозділи.

Він наголосив, що питання ветеранів мають бути в руках тих, хто брав участь саме у повномасштабній війні, а не афганців, миротворців чи представників громадських організацій, далеких від сучасного фронту.

“Ветеранські напрямки — і на державному, і на місцевому рівнях — мають бути закріплені за ветеранами цієї війни. Які розуміють ситуацію та проблеми”, — підкреслив підполковник.

Раніше ми повідомляли, що Дня Незалежності в Україні здійснять спеціальні грошові виплати для ветеранів, учасників бойових дій і постраждалих від війни.

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