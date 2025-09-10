- Дата публікації
Жорін назвав російські дрони у Польщі "приниженням" та застеріг про подальшу небезпеку
Максим Жорін застеріг, що Росія лише нарощуватиме агресію, якщо не отримає рішучої відповіді на інцидент із дронами в Польщі.
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав заліт російських дронів до Польщі «приниженням» та застеріг від «смішних» заяв у відповідь замість реальних дій.
Про це Жорін написав у своєму телеграм-каналі.
«Російські БПЛА в Польщі — це не провокація, а приниження! Показове, зухвале, безкарне», — йдеться у заяві військового.
Він застеріг, що «смішні заяви у відповідь замість реальних дій призведуть лише до подальших знущань та підвищення градусу „провокацій“.
За словами Жоріна, поляки зараз схожі на деяких українців, які мужньо розповідали від 2014 року: «От коли до нас в область, місто, район прийдуть — будем їб***тись».
«23 дрони, і така безпорадність. Що ж буде, коли рф запустить 1000?» — резюмував заступник командира Третього армійського корпусу.
Нагадаємо, у Польщі збивали російські дрони у ніч проти 10 вересня, які залетіли на територію країни НАТО під час масованої атаки по Україні. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про 19 вторгнень у повітряний простір країни протягом ночі. Значна частина дронів прилетіла з Білорусі. Туск також сказав, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу», слід «готуватися до різних сценаріїв», але причин для паніки немає.
Польські ЗМІ поінформували, що уламки російського дрона впали на житловий будинок у Вириках Люблінського воєводства. Було пошкоджено дах та авто.
Згодом у МВС країни повідомили, що у Польщі знайшли ще й уламки ракети «невстановленого походження». Вони можуть виявитися оборонною ракетою.