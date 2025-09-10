Жорін назвав російські дрони у Польщі "приниженням" та застеріг про подальшу небезпеку

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав заліт російських дронів до Польщі «приниженням» та застеріг від «смішних» заяв у відповідь замість реальних дій.

Про це Жорін написав у своєму телеграм-каналі.

«Російські БПЛА в Польщі — це не провокація, а приниження! Показове, зухвале, безкарне», — йдеться у заяві військового.

Він застеріг, що «смішні заяви у відповідь замість реальних дій призведуть лише до подальших знущань та підвищення градусу „провокацій“.

За словами Жоріна, поляки зараз схожі на деяких українців, які мужньо розповідали від 2014 року: «От коли до нас в область, місто, район прийдуть — будем їб***тись».

«23 дрони, і така безпорадність. Що ж буде, коли рф запустить 1000?» — резюмував заступник командира Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, у Польщі збивали російські дрони у ніч проти 10 вересня, які залетіли на територію країни НАТО під час масованої атаки по Україні. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про 19 вторгнень у повітряний простір країни протягом ночі. Значна частина дронів прилетіла з Білорусі. Туск також сказав, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу», слід «готуватися до різних сценаріїв», але причин для паніки немає.

Польські ЗМІ поінформували, що уламки російського дрона впали на житловий будинок у Вириках Люблінського воєводства. Було пошкоджено дах та авто.

Згодом у МВС країни повідомили, що у Польщі знайшли ще й уламки ракети «невстановленого походження». Вони можуть виявитися оборонною ракетою.