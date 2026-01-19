Жорін про "пожертвування Донбасом": як насправді можна зупинити війну

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін / © t.me/MaksymZhorin

Реклама

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розкритикував сюжети іноземних ЗМІ щодо «здавання територій Донбасу» в обмін на припинення вогню. Підполковник назвав єдиний реальний сценарій призупинення війни.

Про це Жорін написав у своєму телеграм-каналі.

Заступник командира Третього армійського корпусу опублікував уривок із сюжету одного з німецькомовних телеканалів, де кореспондент переповідає свою розмову з неназваною народною депутаткою України. Журналіст стверджує, що політикиня виступає за болісну відмову від Донбасу заради припинення вогню. Нардепка також начебто сказала, що її думку поділяє і багато інших парламентарів.

Реклама

Жорін переконаний, що подібні сюжети лише створюють тло для тиску на Україну.

«Оці всі сюжети іноземної преси з анонімними коментарями про „необхідність пожертвувати Донбасом“ очевидно, покликані створити інформаційний фон готовності України віддати свої території. Чим далі, тим більше тиску з усіх сторін ми будемо бачити», — висловив думку військовий.

На його думку, бойові дії призупиняться виключно на фактичній лінії бойового зіткнення.

«Реальність же така, що війна стане на паузу на тому місці, де буде лінія бойового зіткнення. Жодного іншого варіанту не бачу ані з політичної точки зору, ані з практичної, ані з ідеологічної», — наголосив підполковник.

Реклама

Нагадаємо, виведення українських війьск із Донбасу в обмін на припинення вогню — це вимога Росії. Президент України Володимир Зеленський виступає проти цього. Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повністю підтримує позицію Зеленського щодо виведення військ із Донеччини та Луганщини. Він наголосив, що ця земля полита кров’ю тисяч українських воїнів. Сирський зауважив, що хоча ворог прагне захопити адміністративні межі цих областей, вихід на них не зупинить агресію РФ, адже глобальною метою Кремля залишається повне знищення України.