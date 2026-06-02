Жорін заявив про новий етап повітряного терору РФ: що буде з тривогами у найближчі тижні

Новий етап повітряного терору РФ: Жорін попередив про посилення російських обстрілів

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Російські війська розпочали новий етап повітряного терору. Тому найближчими днями й місяцями ворог може вийти на новий рівень повітряних атак по мирних містах України.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

Він пояснив, що активізація повітряних ударів по тилових регіонах безпосередньо пов’язана з невдачами армії РФ на передовій.

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«Важливо усвідомити, що росіяни розпочали новий етап повітряного терору. Їм дійсно зараз не вдається реалізовувати свої плани на фронті. Оскільки вони не здатні нічого протиставити нам на передовій, то ще більше атакуватимуть мирні міста та цивільних», — попередив Жорін.

За порадою військового, українцям варто усвідомити ризики та налаштуватися на серйозну підготовку. Водночас йдеться не лише про побутовий рівень безпеки.

«У наступні дні й місяці ми, найімовірніше, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватися — і це не лише про реагування на тривоги та про запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, передусім такмеду. Все це про безпеку — власну і своїх рідних», — підсумував Жорін.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масованого обстрілу України найближчої ночі.

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Минулої ночі росіяни влаштували нову масовану атаку по Україні, застосувавши 729 дронів і ракет.

Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 і 17 років.

У Дніпрі серед жертв атаки — двоє дітей: хлопчик 2023 року народження та 8-річна дитина. За оновленими даними, загалом внаслідок атаки у Дніпрі загинуло 16 людей, ще 42 дістали поранення.

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