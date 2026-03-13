Жорін запропонував жорсткі покарання для порушників військового обліку: подробиці заяви

Максим Жорін

Держава має припинити політику «хвилеподібних» рішень щодо військового обліку та перейти до жорстких обмежень для порушників, включаючи позбавлення їх соціальних, економічних і навіть політичних прав. Порушення системи обліку має тягнути за собою серйозні наслідки, адже статус громадянина передбачає не лише права, а й обов’язки перед країною.

Таку думку в інтерв’ю виданню «Телеграф» висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Військовий наголосив, що позиція держави в цьому питанні повинна бути чіткою та незмінною. Водночас він зауважив, що армія також має виконати свою частину роботи — продемонструвати готовність до ефективного управління людським ресурсом, що стане вагомим стимулом для мобілізації.

«Щодо порушників військового обліку — тут ми давно мали вже перестати гратися з цією історією. У нас це відбувається якось хвилями: то ми послаблюємо, відкриваємо кордони, то закриваємо. Але має бути чітка позиція держави: всі мають бути нормально обліковані… Я б, у тому числі, і право голосувати у цих людей забирав. Треба визначитися: ти громадянин цієї країни чи ні. Мати тільки права і не мати обов’язків — так не буває», — заявив Максим Жорін.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, ефективне використання людей у Збройних силах, на противагу підходам противника, є ключовим фактором мотивації. Проте для тих, хто свідомо ігнорує систему обліку, компромісів бути не може.

