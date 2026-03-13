Жорін запропонував жорсткі покарання для порушників військового обліку: подробиці заяви

Заступник командира 3-ї ОШБр закликав державу посилити покарання для порушників військового обліку.

Руслана Сивак
Максим Жорін

Держава має припинити політику «хвилеподібних» рішень щодо військового обліку та перейти до жорстких обмежень для порушників, включаючи позбавлення їх соціальних, економічних і навіть політичних прав. Порушення системи обліку має тягнути за собою серйозні наслідки, адже статус громадянина передбачає не лише права, а й обов’язки перед країною.

Таку думку в інтерв’ю виданню «Телеграф» висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Військовий наголосив, що позиція держави в цьому питанні повинна бути чіткою та незмінною. Водночас він зауважив, що армія також має виконати свою частину роботи — продемонструвати готовність до ефективного управління людським ресурсом, що стане вагомим стимулом для мобілізації.

«Щодо порушників військового обліку — тут ми давно мали вже перестати гратися з цією історією. У нас це відбувається якось хвилями: то ми послаблюємо, відкриваємо кордони, то закриваємо. Але має бути чітка позиція держави: всі мають бути нормально обліковані… Я б, у тому числі, і право голосувати у цих людей забирав. Треба визначитися: ти громадянин цієї країни чи ні. Мати тільки права і не мати обов’язків — так не буває», — заявив Максим Жорін.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, ефективне використання людей у Збройних силах, на противагу підходам противника, є ключовим фактором мотивації. Проте для тих, хто свідомо ігнорує систему обліку, компромісів бути не може.

Військовий облік в Україні — останні новини

Нагадаємо, адвокатка пояснила, як підліткам швидше стати на військовий облік.

Раніше ми писали, що вже найближчим часом парламент може отримати від Міністерства оборони України проєкт нововведень, пропозицій стосовно оновлення призову на військову службу.

Окрім цього, порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану в Україні є підставою для оголошення військовозобов’язаного в розшук ТЦК.

