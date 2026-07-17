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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Жорстка "бусифікація" у Полтаві: чоловікові зламали руку і добу протримали в ТЦК

До чоловіка безпідставно застосували фізичну силу: заламали руки, побили та силоміць помістили до службового автомобіля.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Полтаві під час силового доставлення військовозобов’язаного чоловіка до ТЦК поліцейський завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема зламав руку. Правоохоронцю повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

Про це повідомили у ДБР.

За інформацією слідства, інцидент стався у жовтні 2025 року. Чоловік перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли працівники поліції разом із представниками ТЦК та СП.

Після перевірки документів водієві повідомили, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до територіального центру.

У ДБР зазначають, що чоловік відмовився виконувати цю вимогу без належного оформлення затримання та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону. Натомість до нього безпідставно застосували фізичну силу: заламали руки, побили та силоміць помістили до службового автомобіля.

Після цього потерпілого доставили до ТЦК, де він перебував близько доби.

Судово-медична експертиза встановила, що внаслідок застосування сили чоловік отримав низку тілесних ушкоджень, серед яких перелом головки лівої променевої кістки.

Поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

/ © Державне бюро розслідувань

© Державне бюро розслідувань

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

У ДБР також повідомили, що в межах досудового розслідування перевіряється роль інших осіб, які були присутні під час інциденту. Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці розслідують застосування сили до жінки під час конфлікту з представниками ТЦК. Інцидент, зафіксований на відео, викликав суспільний резонанс і став підставою для відкриття кримінального провадження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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