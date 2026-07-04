Жорстка гра за зачиненими дверима: як МіГ-29 пересварили Київ і Варшаву і хто у цьому винен

Польський Міг-29 / © Вікіпедія

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Переговори між Києвом та Варшавою щодо передачі польських винищувачів МіГ-29 зайшли у глухий кут, а публічні заяви польських високопосадовців приховували реальний технічний стан літаків та розбіжності в домовленостях.

Про це свідчать дані польського видання Onet.

Останніми тижнями тема винищувачів МіГ-29, які залишаються у розпорядженні Повітряних сил Польщі, знову загострилася. Варшава публічно закидала Україні відмову ділитися сучасними технологіями безпілотників в обмін на авіацію.

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Як з’ясувалося, за політичними суперечками про «обмін літаків на українські дронові технології» стоїть банальна непридатність техніки до безпечних польотів без капітальних вкладень.

За інформацією видання, після огляду пострадянських винищувачів українські делегації дійшли висновку, що їхній технічний стан настільки поганий, що вони готові їх прийняти за умови, що Польща модернізує літаки за свій рахунок.

«Ми не могли на це погодитися», — каже Onet джерело, пов’язане з урядом Польщі.

Проблема полягає в тому, що ці літаки, які зараз розміщені на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку, роками не модернізувалися, оскільки у Польщі поступово замінюють їх новою технікою: F-16, FA-50 та F-35.

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Українські експерти оцінили винищувачі як значно зношені. Особливе занепокоєння викликав поганий стан шасі. Вони висловили готовність прийняти польські літаки, але поставили умову: спочатку літак має пройти капітальний ремонт та модернізацію на Польському військовому авіаційному заводі в Бидгощі. Витрати мала нести польська сторона.

«Після початку повномасштабної війни українці почали ремонтувати та модернізувати свої МіГи на заводах у Бидгощі. Вони оплачували ці послуги з власного бюджету. Цього разу вони хотіли, щоб за це платив наш уряд», — каже джерело, пов’язане з польською збройовою промисловістю.

Для Міністерства національної оборони Польщі вимоги Києва виявилися неприйнятними, оскільки модернізація пострадянських машин спричинила б величезні витрати, а українська сторона нічого не пропонувала натомість.

«Коли Польща відмовилася фінансувати цю роботу, українці втратили інтерес до наших МіГів», — стверджує джерело Onet. Аналогічну заяву також підтвердило джерело з Міністерства оборони.

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Лише коли у публічній сфері почали виникати питання щодо того, коли Польща передасть Україні МіГи, польський уряд вирішив пов’язати це питання з проблемою відсутності технологічного трансферу з боку України.

Співрозмовники Onet наголошують, що українці все ще зацікавлені в придбанні польських винищувачів. Однак під час переговорів українська сторона нібито «вела жорстку гру, ставлячи жорсткі, складні умови». Тим часом польська сторона не змогла уточнити, чого саме вона очікує натомість.

«Технологія дронів — це настільки широке поняття, що в нього можна вплести що завгодно. Проблема в тому, що Міністерство національної оборони Польщі не могло обговорити конкретику, тому українці відмовилися від участі. Це фестиваль некомпетентності. На жаль, політика втрутилася в картину з обох сторін, що завдає багато шкоди», — каже джерело видання.

Співрозмовник видання зауважує, що зараз настільки напружені між двома країнами, що навіть якщо Польщі не потрібне якесь обладнання, і було б краще віддати його Україні, вона не зробить це безкоштовно.

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За словами польських військових, хоча переговори про передачу Україні МіГів зайшли в глухий кут, питання не зупинилося. По-перше, ці літаки, якщо їх модернізувати, матимуть реальну цінність для українських збройних сил.

По-друге, якщо вони не доїдуть до України, Польщі скоро доведеться вирішувати, що з ними робити: як їх зберегти та куди подіти. «Незабаром ця техніка стане практично непридатною для відновлення», — каже військовий пілот ВПС Польщі.

Видання нагадує, що у 2023 році Польща передала Україні 11 бойових МіГів та три літаки, які призначалися для використання як запасні частини. Словаччина, у свою чергу, передала Україні десять своїх винищувачів. Україна мала понад 20 власних літаків. Це означає, що ВПС України наразі мають три неповні ескадрильї винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, Польща утилізує винищувачі МіГ-29, які планувала передати Україні.

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У Польщі заявили, що мали отримати від українців технології безпілотників в обмін на літаки. Однак угода — принаймні наразі — зірвалася. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш покладає провину на Україну.

Новина про скасування угоди та подальшу утилізацію винищувачів, які Польща обіцяла передати Україні викликала бурхливе обговорення серед користувачів соцмережі Threads.

Своєю чергою експерт припустив, що ці списані літаки можуть бути використані як джерело запчастин для підтримання боєздатності української авіації.

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