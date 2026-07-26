Жорстка мобілізація не допомагає армії: Лубінець заговорив про камеру в кожному ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Силові та незаконні методи під час мобілізації не сприяють посиленню української армії, а навпаки — нерідко призводять до випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ), що створює додаткові проблеми для Збройних сил України.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю Новини.LIVE.

Омбудсман розповів, що неодноразово порушував питання методів проведення мобілізації під час закритих нарад за участю командування Сухопутних військ, представників Міністерства оборони та силових структур.

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За його словами, у відповідь він регулярно чув аргумент про необхідність виконання мобілізаційного плану. Водночас Лубінець наголосив, що сама необхідність мобілізації не виправдовує застосування незаконних методів.

«Так, треба проводити мобілізацію, але хто вам сказав, що це треба робити ось такими методами. Якщо ви думаєте, це покращує ситуацію на лінії фронту, то навпаки», — сказав він.

За словами омбудсмана, жорсткі та незаконні методи під час мобілізації є однією з причин великої кількості випадків самовільного залишення військової частини. Він наголосив, що такі мобілізовані фактично не посилюють українське військо, адже часто навіть не потрапляють до району виконання бойових завдань.

«Ми потім дивуємося, чому у нас така велика кількість СЗЧ, які просто елементарно не доїжджають до передової. Люди просто не розуміють: якщо так ставляться зараз тут, у тилу, то що з ними будуть робити там, на передовій», — пояснив він.

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Що пропонує омбудсман

Як один із шляхів вирішення проблеми Лубінець назвав повну цифровізацію процесу мобілізації. На його переконання, процедура має бути максимально прозорою та відкритою для суспільства, що дозволить знизити кількість конфліктних ситуацій і підвищити довіру громадян.

Ще однією пропозицією омбудсмана стало запровадження постійного відеоспостереження в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Лубінець повідомив, що має намір приділити цьому напрямку особливу увагу та вважає, що для встановлення камер не потрібно змінювати законодавство.

За його словами, таке рішення можна ухвалити постановою уряду або навіть внутрішнім наказом міністра оборони.

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«Я не бачу жодної проблеми, чому б ми зараз… не встановили камери в усіх приміщеннях ТЦК та СП», — зазначив омбудсман.

Порушення мають отримувати правову оцінку

Крім того, Дмитро Лубінець наголосив на необхідності принципової правової оцінки всіх незаконних дій, пов’язаних із мобілізацією.

«Коли українське суспільство буде відчувати, що якщо хтось скоює кримінальне правопорушення і на це не заплющують очі, тоді буде більше довіряти», — підсумував омбудсман.

Нагадаємо, Міноборони планує заборонити працівникам ТЦК вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів.

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