Жорсткі обмеження для всіх: "Укренерго" попередило про відключення світла 4 лютого

Відключення світла в Україні у середу, 4 лютого

Реклама

Національна енергетична компанія «Укренерго» оголосила про запровадження жорстких заходів обмеження споживання електроенергії в усіх регіонах України протягом усієї доби у середу, 4 лютого. Енергетики змушені застосовувати відключення світла через пошкодження інфраструктури внаслідок російських масованих атак.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Обмеження електропостачання діятимуть безперервно протягом 24 годин для всіх категорій споживачів.

Реклама

Зокрема, будуть застосовані:

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення.

Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових підприємств.

Чому немає світла

Головною причиною дефіциту в системі залишаються руйнівні наслідки ракетно-дронових ударів Росії по українських енергооб’єктах. Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи, проте потужності поки що не вистачає для покриття потреб у морозну погоду.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися динамічно. Точний час та черги відключень за конкретними адресами слід дізнаватися на офіційних сайтах або сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також графіки відключень для всіх черг публікують веб-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Реклама

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, російські атаки пошкодили Трипільську ТЕС біля Києва. Ворог хотів максимально відрізати столицю від атомної генерації, але йому це не вдалося. Експерт розповів про реальні ризики для Києва.