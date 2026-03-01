Жорсткіші покарання: Рада очікує презентацію Федорова щодо змін до військового обліку

Жорсткіші санкції за нестання на облік / © ТСН

У Верховній Раді чекають презентацію від Міноборони щодо можливих змін для військовозобов’язаних України.

Про це каналу Times of Ukraine сказав народний депутат Федір Веніславський.

Він прокоментував інформацію, яка з’явилася в медіа щодо законопроєкту про жорсткішу відповідальність для тих, хто не став на військовий облік.

«Наразі не можна говорити про те, які саме конкретні положення будуть змінені. Це сфера відповідальності Міністерства оборони України», — зазначив парламентар.

За його словами, саме Міністерство оборони має напрацювати відповідні пропозиції та представити їх профільному комітету.

«Я думаю, на наступному тижні ми отримаємо від міністра оборони Федорова презентацію і після цього зможемо детально говорити», — підкреслив він.

Депутат додав, що станом на зараз у парламенті не зареєстровано жодних законодавчих ініціатив, які б визначали формат чи межі можливих змін. Остаточне розуміння щодо потенційних нововведень з’явиться лише після презентації Міноборони та подальшого обговорення в комітеті.

Мобілізація в Україні: нові закони і правила

Мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати певних серйозних змін.

Нагадаємо, днями Рада ухвалила новий закон для військових. Там йдеться про соцгарантії та виплати для військовослужбовців. Документ регулює питання грошового забезпечення, відпусток і збереження робочих місць.

Також адвокатка розтлумачила правила військового обліку., а саме чи треба особисто йти до ТЦК у 25 років для зміни статусу.

25 років — це вік, що є важливою віхою у військовому обліку громадян України, адже саме в цей момент змінюється їхній статус із «призовника» на «військовозобов’язаного». Це питання викликає чимало дискусій, особливо в контексті необхідності особистого візиту до ТЦК.