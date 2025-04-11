Жорстоке побиття 27-річної дівчини: батько розповів шокувальні подробиці вбивства

Вбита Вікторія Тоненчук / © соцмережі

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Після смерті 27-річної Вікторії Тоненчук, яка померла через п’ять днів у комі після жорстокого побиття, з’явилися додаткові подробиці події.

Про це повідомило видання Червоний промінь.

Розповідь батька загиблої

Як розповів батько загиблої, Петро Тоненчук, перед нападом Вікторія не відповідала на його дзвінки.

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«Я дзвонив, дзвонив, дзвонив — і вона не бере трубку, бо я через кожні дві години з дитиною спілкувався. У мене одна доця, я її дуже люблю, і таке…», — розповів чоловік.

Він додав, якби не сусід, який почув шум, можливо, ми б він так і не побачив би тіло доньки.

«Це село, і якби сусід не побачив, що там шум, то, напевно, її б вивезли кудись і поховали — і я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік сказав: «Я викликаю міліцію». А йому відповіли: «Ні, не викликайте поліцію. Я на кордоні», — казав його тато. Що нібито він на кордоні й зараз приїде. Потім вони самі приїхали, забрали її у свою машину і привезли без свідомості, у комі, вже до нашої лікарні — Глибоцької», — зазначив Петро Тоненчук.

За його словами, батьки хлопця самі привезли Вікторію до лікарні в Глибоці, коли вона вже була без свідомості.

«Коли мама хлопця взяла слухавку, каже: «Вона в лікарні». Я кажу: «Що, вона вже знову побита, чи що?». — «Ні-ні, все гаразд». Я прилетів у лікарню — і побачив, що вона лежала в комі на ліжку», — сказав батько загиблої.

Відомо, що хлопець раніше вже бив Вікторію — у січні цього року. Тоді справу закрили за примиренням сторін.

«Перший раз — у січні, на свята. А це — другий раз, уже смертельно…. Вона боялася його дзвінків. Якби я знав — до цього б не дійшло. Він їй постійно надзвонював. Я просто про це не знав. А тепер, коли подивився телефон — вся інформація була стерта, бо він знав код. Це був iPhone 14. Я навіть не знав її пароля. Потім подруги сказали мені код. Я набрав — усе стерто. Навіть його номер стертий», — зазначив чоловік.

Реакція громади

Раніше в поліції повідомляли, що хлопець фігурує у справі як свідок, але за версією слідства, може бути причетним до злочину. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Місцеві жителі виражають невдоволення ходом розслідування. Частина громади оточили будинок хлопця, вимагаючи справедливості. Відомо, що згодом на місце прибула поліція.

За повідомленням видання, начальник відділу розслідування злочинів Сергій Бузумурга запевняє, що слідство триває, а інформація про «втечу» підозрюваного — неправдива.

Водночас мер Глибоки Григорій Ванзуряк висловив співчуття родині та заявив, що сподівається на справедливе розслідування.

Нагадаємо, 27-річна Вікторія Тоненчук з Глибокої померла 10 квітня в чернівецькій лікарні після жорстокого побиття, яке ймовірно скоїв 18-річний хлопець, з яким зустрічалася. За п’ять днів до смерті її госпіталізували з крововиливом у мозок, переломом черепа, розривом селезінки та численними гематомами. Лікарі констатували глибоку кому, але врятувати її не вдалося.