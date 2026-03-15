Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці

Поліція відкрила два кримінальні провадження через побиття судді

Злочинний напад на суддю у місті Дніпрі, яка з важкою травмою голови тепер перебуває в лікарні, став підставою для відкриття одразу двох кримінальних проваджень.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці уточнили, що 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста на жінку, яка вийшла з авто, напали невідомі, після чого зникли з місця події на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

Наразі поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

«У місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину», — повідомили у поліції.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України (замах на незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 377 КК України (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Раді суддів України наголосили, що зухвалий і жорстокий напад на суддю Індустріальрного районного суду Дніпра став ледь не першим за весь період повномасштабної війни. Суддівська спільнота ініціюватиме посилення захисту персональних даних суддів та інших відомостей, розголошення яких може становити ризик для їхнього життя і безпеки.