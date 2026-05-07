Жорстоке побиття військового перед строєм у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який, ймовірно, жорстоко побив побратима на Дніпропетровщині. Йому готують підозру.

Про це повідомляє ДБР.

За даними прокуратури, підозрюваного затримали у Кропивницькому. Його доправили до Дніпра й передали слідчим ДБР.

За даними слідства, конфлікт стався під час шикування. Військовий, який, за попередньою інформацією, намагався встановити власні «правила» у підрозділі, викликав зі строю одного з побратимів і почав його бити через особисту неприязнь.

«Він (нападник — ред.) вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться підкорятися», — йдеться у повідомленні.

Потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки стяжками.

Відео ганебного вчинку опублікували ЗМІ. Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався.

Як розповів керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олег Магола «Суспільному», наразі злочин кваліфіковано за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України, покарання передбачає до п’яти років позбавлення волі.

«Окрім цього, у зв’язку з тим, що військовослужбовець, після вчиненого, залишив місце служби — до ЄРДР внесені відомості за статтею 408, тобто дезертирство — передбачає до 12 років позбавлення волі. Крім цього, в діях фігуранта вбачаються ознаки катування, відповідно, також санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі», — сказав Олег Магола.

У ДБР наголошують, що будь-які прояви насильства та приниження у війську є неприпустимими, особливо під час війни. Правоохоронці запевняють, що всі подібні випадки отримують оперативну реакцію, а винні — невідворотно притягуються до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, після появи у Мережі відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ ДБР розпочало кримінальне провадження та почало розслідування інциденту. На оприлюднених кадрах нападник звертається до побитого у грубій формі, виправдовуючи свої дії словами: «Завдяки йому ти живий… ти йому ноги маєш цілувати… відчуй, що таке війна». Ударів завдають на очах інших військових, які стоять поруч у строю.

Після інциденту в бригаді призначили службову перевірку, а Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження. Розслідування доручили слідчим ДБР у Полтаві.

За даними прокуратури, постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями, де йому надали необхідну медичну допомогу. У Військовій службі правопорядку уточнили, що його стан оцінюється як задовільний, а родичів уже поінформували про ситуацію.

