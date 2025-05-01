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Жорстоке вбивство у Павлограді: син задушив та залив свою матір бетоном
Підозрюваному в вбивстві своєї матері чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі.
У Павлограді поліція затримала 58-річного чоловіка, який, за попередньою версією, вбив власну матір під час сварки, а потім спробував приховати сліди злочину.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
За даними слідства, конфлікт між пенсіонеркою та її сином переріс у бійку, в результаті якої чоловік задушив жінку. Щоб уникнути покарання, він помістив тіло у свердловину на подвір’ї та залив його бетоном.
«29 квітня до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її літня сусідка декілька днів не виходить на зв’язок. Під час огляду території біля будинку зниклої, поліцейські виявили ознаки свіжих земельних робіт поруч зі свердловиною», — йдеться в повідомленні.
За допомогою кінологів із загону «Антарєс» тіло вдалося виявити під шаром бетону на дні свердловини. Затриманому вже оголосили підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві росіянин задушив свою дівчину в фотостудії.