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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
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1 хв

Жорстоке вбивство у Павлограді: син задушив та залив свою матір бетоном

Підозрюваному в вбивстві своєї матері чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Знайдене тіло

Знайдене тіло / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

У Павлограді поліція затримала 58-річного чоловіка, який, за попередньою версією, вбив власну матір під час сварки, а потім спробував приховати сліди злочину.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

За даними слідства, конфлікт між пенсіонеркою та її сином переріс у бійку, в результаті якої чоловік задушив жінку. Щоб уникнути покарання, він помістив тіло у свердловину на подвір’ї та залив його бетоном.

«29 квітня до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її літня сусідка декілька днів не виходить на зв’язок. Під час огляду території біля будинку зниклої, поліцейські виявили ознаки свіжих земельних робіт поруч зі свердловиною», — йдеться в повідомленні.

За допомогою кінологів із загону «Антарєс» тіло вдалося виявити під шаром бетону на дні свердловини. Затриманому вже оголосили підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві росіянин задушив свою дівчину в фотостудії.

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