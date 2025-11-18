Жорстокий інцидент: на Прикарпатті розшукують невідомих, які, ймовірно, підстрелили собаку

Безпритульна собака

На Прикарпатті розпочато перевірку інформації щодо можливого жорстокого поводження із твариною. Поліцейські вивчають обставини інциденту, виявленого у соціальних мережах, про те, що на території Лисецької територіальної громади невідомі особи, ймовірно, підстрелили собаку.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Попри те, що на момент початку перевірки до поліції із відповідною заявою ніхто не звертався, правоохоронці розпочали встановлення всіх обставин події.

Наразі поліцейські працюють над ідентифікацією можливих причетних осіб.

Поліція Прикарпаття звертається до мешканців громади: "Якщо вам відома будь-яка інформація про інцидент або про осіб, причетних до нього, невідкладно телефонуйте на лінію "102" для сприяння розслідуванню".