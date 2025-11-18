ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Жорстокий інцидент: на Прикарпатті розшукують невідомих, які, ймовірно, підстрелили собаку

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та закликають громадян, яким відомі деталі, звертатися до поліції.

Кирило Шостак
Безпритульна собака

На Прикарпатті розпочато перевірку інформації щодо можливого жорстокого поводження із твариною. Поліцейські вивчають обставини інциденту, виявленого у соціальних мережах, про те, що на території Лисецької територіальної громади невідомі особи, ймовірно, підстрелили собаку.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Попри те, що на момент початку перевірки до поліції із відповідною заявою ніхто не звертався, правоохоронці розпочали встановлення всіх обставин події.

Наразі поліцейські працюють над ідентифікацією можливих причетних осіб.

Поліція Прикарпаття звертається до мешканців громади: "Якщо вам відома будь-яка інформація про інцидент або про осіб, причетних до нього, невідкладно телефонуйте на лінію "102" для сприяння розслідуванню".

Дата публікації
Кількість переглядів
113
