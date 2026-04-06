Жорстокий удар по Одесі: троє загиблих, серед них - дитина

Одеса пережила атаку / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні вночі росіяни знову масовано атакували Одесу. За останніми даними, троє загиблих.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них — дитина. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога», — зазначив він.

Ситуація у районах

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. Районна адміністрація проводить консультації для мешканців.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

На місцях працюють оперативні штаби. Задіяні всі комунальні служби та спецтехніка.

Раніше повідомлялося, що в Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди.