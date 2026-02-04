- Дата публікації
Жорстокий удар по Запоріжжю: містяни розповіли, що відбувалося у перші хвилини після вибухів (фото)
Після атаки дронів на Запоріжжя очевидці розповідають про паніку, поранених та масштабні руйнування в житловому районі.
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків атаки російських безпілотників, яка призвела до загибелі людей і поранень серед мирних жителів. Мешканці району, що опинився під ударом, розповіли про перші хвилини після вибухів.
Про це повідомляє “Суспільне.Запоріжжя”.
За словами місцевих, вибухова хвиля була настільки сильною, що людей у приміщеннях буквально кидало на підлогу, а зі стін осипався тиньк. Дехто спершу навіть не зрозумів, що сталося, — лише за мить стало видно вибиті шибки й пошкоджені фасади.
Жорстокий удар по Запоріжжю: містяни розповіли, що відбувалося у перші хвилини після вибухів (фото) (10 фото)
Одна з жінок розповіла журналістам, що неподалік від місця удару побачила загиблих. Інші мешканці повідомляють про знищені автомобілі та серйозні пошкодження будівель.
Постраждали й комерційні приміщення. За словами підприємців, одна з працівниць дістала осколкове поранення обличчя і була госпіталізована.
За оновленими даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще кілька дістали поранення, серед них є діти.
На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Фахівці розбирають завали, допомагають мешканцям і фіксують руйнування.
Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі.