Жорстокий удар по Запоріжжю: містяни розповіли, що відбувалося у перші хвилини після вибухів (фото)

Атака РФ по Запоріжжю / © «Суспільне Запоріжжя»

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків атаки російських безпілотників, яка призвела до загибелі людей і поранень серед мирних жителів. Мешканці району, що опинився під ударом, розповіли про перші хвилини після вибухів.

Про це повідомляє “Суспільне.Запоріжжя”.

За словами місцевих, вибухова хвиля була настільки сильною, що людей у приміщеннях буквально кидало на підлогу, а зі стін осипався тиньк. Дехто спершу навіть не зрозумів, що сталося, — лише за мить стало видно вибиті шибки й пошкоджені фасади.

Одна з жінок розповіла журналістам, що неподалік від місця удару побачила загиблих. Інші мешканці повідомляють про знищені автомобілі та серйозні пошкодження будівель.

Постраждали й комерційні приміщення. За словами підприємців, одна з працівниць дістала осколкове поранення обличчя і була госпіталізована.

За оновленими даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще кілька дістали поранення, серед них є діти.

На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Фахівці розбирають завали, допомагають мешканцям і фіксують руйнування.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі.