"Зоряні війни" по-українськи: бійці показали кадри нічних штурмів під час зорепаду Персеїди

Спершу може здатися, що це кадри з нового епізоду "Зоряних війн", насправді ж – працюють наші воїни.

Сучасна війна показує, що більшість штурмів противник починає саме під покровом ночі. Один з таких показали наші майстерні військові.

Нічний штурм під час зорепаду Персеїди /Фото 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Неймовірні світлини оприлюднила 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

Нічний штурм під час зорепаду Персеїди /Фото 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

"Чорний оксамит нічного неба, розсип серпневих зірок, спалахують нові, раніше невідомі астрономам. Зорепад Персеїди перемішується зі слідами від трасерів. Металевим дзенькотом осипаються відстріляні гільзи. Темряву розрізає ледь чутний тонкий свист гранат РПГ, освітлюючи всіх присутніх примарним жовто-зеленим сяйвом і зникаючи в нічній імлі, так само раптово, як і з'являється", – поетично описують унікальне явище бійці.

Нічний штурм під час зорепаду Персеїди /Фото 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Воїни наголошують, що пріоритет – бути готовими відбити й завдати нещадних ударів за будь-яких умов, чи у світлу пору доби, чи в умовах обмеженої видимості.

Нічний штурм під час зорепаду Персеїди /Фото 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Як зазначалося раніше, триває наступ ЗСУ у напрямку Оріхова на заході Запорізької області. У Мережі опублікували кадри стрілецького бою на підступах до села Роботине.

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