Зосереджуються біля Херсона: на Банковій повідомили, що окупанти стягують підкріплення з Криму

Зосереджуються біля Херсона: на Банковій повідомили, що окупанти стягують підкріплення з Криму

Арестович заявив, що на підмогу РФ йдуть невеликі резерви з окупованого Криму.

З території незаконно анексованому Росією Криму на підконтрольні Україні землі йде невеликий резерв окупантів. Вони рухаються у бік Херсона та зосереджуються там.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав на брифінгу.

"Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони взяли місто. Це те угруповування, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь. Підходять невеличкі резерви з Криму. Зосереджуються біля Херсона. За оціночними даними, 11 російських ВДК (великих десантних кораблів), кожен з яких перевозить комплект приблизно батальйон, вийшли у море і шукають собі пригод десь там, можливо, в районі Одеси", - сказав Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: