- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Жовте попередження: в Україні очікується різке похолодання
В Україні очікуються вітер до 20 м/с і заморозки 0-3°С.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про наближення несприятливих погодних умов — заморозки та сильний вітер.
Про це із посиланням на дані Укргідрометцентру йдеться у повідомленні ДСНС.
У Києві протягом найближчої години, з утриманням уночі та вранці 13 жовтня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності — I (жовтий).
Крім того, вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С, також із жовтим рівнем небезпечності.
ДСНС закликає громадян бути обережними під час перебування на вулиці, уникати паркування автомобілів під деревами та рекламними конструкціями, а також стежити за оновленнями прогнозів погоди.
Синоптики також повідомили про підвищену вологість повітря наступного тижня, від 13 жовтня. Вона спричинить збільшення кількості туманів у різних регіонах України.