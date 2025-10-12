ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
111
Жовте попередження: в Україні очікується різке похолодання

В Україні очікуються вітер до 20 м/с і заморозки 0-3°С.

Віра Хмельницька
Погода в Україні погіршиться / © ТСН

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про наближення несприятливих погодних умов — заморозки та сильний вітер.

Про це із посиланням на дані Укргідрометцентру йдеться у повідомленні ДСНС.

У Києві протягом найближчої години, з утриманням уночі та вранці 13 жовтня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності — I (жовтий).

Крім того, вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С, також із жовтим рівнем небезпечності.

ДСНС закликає громадян бути обережними під час перебування на вулиці, уникати паркування автомобілів під деревами та рекламними конструкціями, а також стежити за оновленнями прогнозів погоди.

Синоптики також повідомили про підвищену вологість повітря наступного тижня, від 13 жовтня. Вона спричинить збільшення кількості туманів у різних регіонах України.

