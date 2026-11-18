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Жовтень став найсмертоноснішим за роки великої війни: ООН оприлюднила дані про жертви атак РФ
У жовтні 2026 року в Україні загинули щонайменше 372 цивільні особи, ще 1981 людина зазнала поранень. За даними ООН, це найбільша кількість цивільних жертв за жовтень від початку повномасштабного вторгнення Росії.
У жовтні 2026 року внаслідок бойових дій та російських атак в Україні загинули щонайменше 372 мирні жителі, ще 1981 людина була поранена. Загальна кількість загиблих і поранених становила 2353 особи, що на 95% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненому 16 листопада.
За даними міжнародних спостерігачів, жовтень 2026 року став найсмертоноснішим жовтнем для цивільного населення від початку повномасштабного російського вторгнення.
Для порівняння, у жовтні 2025 року ООН зафіксувала 183 загиблих і 1021 пораненого.
Яка зброя спричинила найбільше жертв
Основною причиною загибелі та поранень цивільного населення залишаються російські ракети та далекобійні безпілотники.
За даними ООН, на таке озброєння припало 55% усіх цивільних втрат у жовтні — 177 загиблих і 1108 поранених.
Водночас суттєво зросла кількість жертв авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб. За місяць вони забрали життя 92 людей, ще 331 людина зазнала поранень.
У Місії зазначили, що кількість загиблих від авіабомб подвоїлася порівняно з вереснем.
Ще 68 цивільних загинули та 380 були поранені внаслідок атак безпілотників малого радіуса дії.
Таким чином, керовані авіабомби та ближні дрони спричинили відповідно 18% і 19% усіх зафіксованих цивільних втрат.
Які міста України найбільше постраждали від атак
У жовтні загибель і поранення цивільних зафіксували у 22 регіонах України та Києві.
Найбільшу кількість постраждалих документували в Києві, Краматорську, Харкові, Запоріжжі та Слов'янську.
У столиці загинули 25 людей, ще 174 були поранені.
У Краматорську загинули 29 цивільних і 124 зазнали поранень. У Харкові зафіксували 19 загиблих і 129 поранених, у Запоріжжі — 31 загиблого та 103 поранених.
У Слов'янську внаслідок атак загинули 27 людей, ще 96 були поранені.
Водночас у Херсонській області, зокрема в самому Херсоні, кількість цивільних втрат зменшилася порівняно з попередніми місяцями. Там зафіксували шістьох загиблих і 105 поранених.
В ООН припускають, що це частково пов'язано з тимчасовим локальним припиненням вогню в районі Олешок. Водночас навіть у цей період продовжували фіксувати жертв мін та вибухонебезпечних залишків війни.
Росія посилила удари по енергетиці України
Окремо у звіті наголошується на значному посиленні російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
Протягом жовтня війська РФ здійснили низку масштабних комбінованих ракетно-дронових ударів по об'єктах електро- та теплопостачання.
Унаслідок цих атак у різних регіонах виникали перебої з електроенергією, опаленням, а в окремих містах — також із водопостачанням.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури українська влада була змушена запроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні.
Скільки цивільних загинуло в Україні від початку 2026 року
За підрахунками Моніторингової місії ООН, від січня до жовтня 2026 року в Україні загинули щонайменше 2957 цивільних осіб, а ще 17 218 були поранені.
Загальна кількість цивільних втрат за десять місяців зросла на 63% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та більш ніж удвічі перевищила показники за відповідний період 2024-го.
В ООН наголошують, що йдеться про документально підтверджені випадки. Реальна кількість загиблих і поранених може бути більшою, зокрема через складність перевірки інформації на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, що раніше в ООН приголомшили кількістю дітей, які не ходять до школи через війни