Удар по Києву / © ДСНС

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У жовтні 2026 року внаслідок бойових дій та російських атак в Україні загинули щонайменше 372 мирні жителі, ще 1981 людина була поранена. Загальна кількість загиблих і поранених становила 2353 особи, що на 95% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненому 16 листопада.

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За даними міжнародних спостерігачів, жовтень 2026 року став найсмертоноснішим жовтнем для цивільного населення від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Для порівняння, у жовтні 2025 року ООН зафіксувала 183 загиблих і 1021 пораненого.

Яка зброя спричинила найбільше жертв

Основною причиною загибелі та поранень цивільного населення залишаються російські ракети та далекобійні безпілотники.

За даними ООН, на таке озброєння припало 55% усіх цивільних втрат у жовтні — 177 загиблих і 1108 поранених.

Водночас суттєво зросла кількість жертв авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб. За місяць вони забрали життя 92 людей, ще 331 людина зазнала поранень.

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У Місії зазначили, що кількість загиблих від авіабомб подвоїлася порівняно з вереснем.

Ще 68 цивільних загинули та 380 були поранені внаслідок атак безпілотників малого радіуса дії.

Таким чином, керовані авіабомби та ближні дрони спричинили відповідно 18% і 19% усіх зафіксованих цивільних втрат.

Які міста України найбільше постраждали від атак

У жовтні загибель і поранення цивільних зафіксували у 22 регіонах України та Києві.

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Найбільшу кількість постраждалих документували в Києві, Краматорську, Харкові, Запоріжжі та Слов'янську.

У столиці загинули 25 людей, ще 174 були поранені.

У Краматорську загинули 29 цивільних і 124 зазнали поранень. У Харкові зафіксували 19 загиблих і 129 поранених, у Запоріжжі — 31 загиблого та 103 поранених.

У Слов'янську внаслідок атак загинули 27 людей, ще 96 були поранені.

Водночас у Херсонській області, зокрема в самому Херсоні, кількість цивільних втрат зменшилася порівняно з попередніми місяцями. Там зафіксували шістьох загиблих і 105 поранених.

В ООН припускають, що це частково пов'язано з тимчасовим локальним припиненням вогню в районі Олешок. Водночас навіть у цей період продовжували фіксувати жертв мін та вибухонебезпечних залишків війни.

Росія посилила удари по енергетиці України

Окремо у звіті наголошується на значному посиленні російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Протягом жовтня війська РФ здійснили низку масштабних комбінованих ракетно-дронових ударів по об'єктах електро- та теплопостачання.

Унаслідок цих атак у різних регіонах виникали перебої з електроенергією, опаленням, а в окремих містах — також із водопостачанням.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури українська влада була змушена запроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні.

Скільки цивільних загинуло в Україні від початку 2026 року

За підрахунками Моніторингової місії ООН, від січня до жовтня 2026 року в Україні загинули щонайменше 2957 цивільних осіб, а ще 17 218 були поранені.

Загальна кількість цивільних втрат за десять місяців зросла на 63% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та більш ніж удвічі перевищила показники за відповідний період 2024-го.

В ООН наголошують, що йдеться про документально підтверджені випадки. Реальна кількість загиблих і поранених може бути більшою, зокрема через складність перевірки інформації на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що раніше в ООН приголомшили кількістю дітей, які не ходять до школи через війни

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