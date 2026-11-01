Жовтень став рекордним для втрат РФ: Зеленський розкрив шокувальні цифри

Зеленський / © ТСН.ua

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У жовтні 2026 року Сили оборони України завдали російській армії найбільших втрат за весь час повномасштабної війни. Крім того, українські захисники звільнили більше територій, ніж змогли захопити окупанти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Втрати армії РФ у жовтні 2026 року: рекордні показники

За словами глави держави, протягом місяця російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

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«Є рекорд і добових втрат: 2250 осіб армія РФ втратила 21 жовтня», — додав Зеленський.

Президент також озвучив результати українських військових на фронті. За його словами, протягом жовтня Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української території. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж за цей самий час захопили російські війська.

«Важливо, що ми продовжуємо повертати своє», — наголосив Зеленський.

Глава держави подякував українським військовим за їхню роботу та досягнуті результати, а також наголосив на важливості подальшого звільнення територій.

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«Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого», — зазначив Зеленський.

Він також заявив, що для завершення бойових дій Росії потрібно погодитися на припинення вогню та дипломатичний шлях.

«Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі за час повномасштабної війни. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 жовтня 2026 року втрати окупантів у жовтні сягнули 49 040 військових. Попередній рекорд зафіксували у грудні 2024 року — тоді російська армія втратила 48 670 військових.

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