Жовтень в Україні почнеться з аномалії: чого очікувати українцям від погоди

Справжній «крижаний» дебют: вже 1 жовтня на більшість областей України чекає різке похолодання з мокрою погодою та сильним вітром. Дізнайтеся, де саме температура опуститься до +6, а дощі будуть особливо затяжними.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / © ТСН

Перший день жовтня принесе в Україну не просто прохолоду, а «дуже холодну» погоду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Максимальна температура повітря впродовж дня, 1 жовтня, становитиме лише +6…+10 градусів на більшій частині території. Це відчутно нижче за кліматичну норму. Єдиним винятком стане Південна частина країни, де стовпчики термометрів піднімуться до комфортніших +11…+16 градусів.

Окрім низької температури, очікується посилення вітру. Хоча він не буде штормовим, він виявиться досить рвучким, що значно посилить відчуття холоду.

Дощі майже по всій Україні: де можна сховатися

Разом із різким похолоданням в Україну прийдуть і дощі. За прогнозом синоптикіня, мокрі опади очікуються практично повсюди.

Волога та похмура погода пануватиме цілий день. Лише кілька західних та північних регіонів матимуть шанс уникнути сильних опадів. Це стосується Волині, Рівненщини, а також північних районів Київської та Чернігівської областей. Проте, навіть там погода буде вологою та хмарною.

Прогноз для Києва: коли чекати дощу

Для мешканців столиці погода 1 жовтня також буде невеселою. У Києві синоптична ситуація відповідатиме загальноукраїнській картині.

Упродовж дня очікується хмарність, а температура становитиме лише +8…+10 градусів. Дощ прогнозується ближче до вечора, тому парасольку варто захопити з собою ще зранку.

