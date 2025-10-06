Негода в Одесі 30 вересня / © ДСНС

До Одеси знову насувається негода — через погіршення погодних умов в регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Гідрометцентру, вночі 7 жовтня, зокрема, в м. Одеса очікується значний дощ (15–49 мм за короткий період). Вітер північно-східного напрямку становитиме 9-14 м/с.

Кіпер просить одеситів бути уважними, особливо під час пересування містом. Мешканців області він закликає бути пильними, по можливості обмежити пересування без нагальної необхідності та слідкувати за змінами у прогнозі погоди.

«Можливі ускладнення на дорогах. За можливості утримайтеся від пересування без нагальної потреби. Служби працюють у посиленому режимі. Бережіть себе та стежте за офіційною інформацією», — повідомив Кіпер.

За його словами, заклади освіти наразі приймають рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат.

Також голова ОВА закликав роботадавців у разі погіршення погодних умов бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту довелося перекривати.

Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина. А маршрутка з людьми провалилася під землю.

Згодом стало відомо, що в Одесі кількість загиблих внаслідок негоди зросла до десяти.

Зокрема, потоп в Одесі забрав життя родини з 5 осіб — це двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка віком близько 8 років.