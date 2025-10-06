- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 2 хв
Жовтий рівень небезпеки: на Одесу знову насувається негода — що відомо
Голова ОВА Кіпер попередив одеситів та жителів Одеської області про погіршення погодніх умов.
До Одеси знову насувається негода — через погіршення погодних умов в регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними Гідрометцентру, вночі 7 жовтня, зокрема, в м. Одеса очікується значний дощ (15–49 мм за короткий період). Вітер північно-східного напрямку становитиме 9-14 м/с.
Кіпер просить одеситів бути уважними, особливо під час пересування містом. Мешканців області він закликає бути пильними, по можливості обмежити пересування без нагальної необхідності та слідкувати за змінами у прогнозі погоди.
«Можливі ускладнення на дорогах. За можливості утримайтеся від пересування без нагальної потреби. Служби працюють у посиленому режимі. Бережіть себе та стежте за офіційною інформацією», — повідомив Кіпер.
За його словами, заклади освіти наразі приймають рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат.
Також голова ОВА закликав роботадавців у разі погіршення погодних умов бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи.
Нагадаємо, 30 вересня в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту довелося перекривати.
Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина. А маршрутка з людьми провалилася під землю.
Згодом стало відомо, що в Одесі кількість загиблих внаслідок негоди зросла до десяти.
Зокрема, потоп в Одесі забрав життя родини з 5 осіб — це двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка віком близько 8 років.