Жовтий рівень: в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду

Прогноз погоди на 14 грудня / © УНІАН

Реклама

Завтра, 14 грудня, у більшості областей очікуються ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Про це передає «Укргідрометцентр».

Вночі у більшості західних, північних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень в Україні, крім східних областей, помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеле дь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Реклама

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі 1-6° морозу,

вдень від 4° морозу до 1° тепла,

на Одещині 3-8° тепла;

у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

© Укргідрометцентр

Крім того, гідрометцентр попереджає на завтра про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 14 грудня вночі на Житомирщині та Київщині на дорогах ожеледиця. Вдень у північних, центральних та більшості південних областей налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, в Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях ожеледь.

Встановлено I рівень небезпечності, жовтий.

Реклама

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Раніше повідомлялося, що до України суне похолодання.