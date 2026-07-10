ЗПЕК відкрила морський маршрут Констанца - Ізмаїл: Олег Чикида пояснив логіку рішення

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Західна паливно-енергетична компанія здійснила першу для себе морську поставку дизельного пального. Генеральний директор ЗПЕК Олег Чикида пояснив, що компанія розглядає новий маршрут як розширення логістичних можливостей, а не зміну курсу.

Компанія здійснила першу для себе морську поставку дизельного пального EN590 за маршрутом Констанца - Ізмаїл. У компанії зазначають, що новий маршрут розширив логістичні можливості та став ще одним інструментом для організації імпорту пального.

Генеральний директор ЗПЕК Олег Чикида пояснює, що за цим рішенням стоїть цілком прагматична логіка. «Ми не будуємо маршрути заради маршрутів», зазначає він. За його словами, для компанії важливо, щоб кожна поставка мала зрозумілу економіку: прогнозовану ціну для клієнта, прийнятний строк доставки та надійну логістику.

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Керівник компанії окремо підкреслює, що вихід на південний напрямок не означає зміну стратегії. «Це не розворот у стратегії, а ще один робочий варіант доставки, який ми можемо використовувати тоді, коли він є найбільш ефективним», пояснює Олег Чикида. Він нагадав, що ще на початку червня пояснював, чому ЗПЕК не робить окрему ставку на південний напрямок, і ця логіка залишається незмінною.

Компанія використовує різні варіанти доставки залежно від ринкової ситуації, економіки поставки та доступності транспортних коридорів. У ЗПЕК додають, що й надалі обиратимуть для кожної поставки найбільш ефективні логістичні рішення.

Олег Чикида - генеральний директор і співвласник Західної паливно-енергетичної компанії (ЗПЕК), яка спеціалізується на імпорті та постачанні пального в Україні. Сфера професійних інтересів бізнесмена у девелопменті, енергетичному комплексі та аграрному напрямку.

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