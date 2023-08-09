Зрада тхне "Красною Москвою": на Волині під час купівлі одеколону "спалився" прихильник Росії

Чоловік також звинуватив Україну в тому, що росіяни вбивали жителів Бучі на Київщині.

Житель села Конюхи Локачинського району Волинської області у магазині публічно виправдовував Росію та її злочини. У тому, що почалась війна він звинувачував Україну та заявив, що по вокзалі у Краматорську "прилетіла українська ракета", а насильство окупантів у Бучі тим, що "наші теж ґвалтують".

Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області.

Через зауваження про одеколон накинувся на ЗСУ

Інцидент стався 9 квітня 2022 року. Житель села Конюхи прийшов до місцевого магазину, де купив одеколон "Красная Москва". Інші відвідувачі намагались його присоромити через такий вибір. Тоді між ними сталась суперечка і чоловік заявив, що нібито "по вокзалі у Краматорську прилетіла українська ракета". На це люди йому нагадали, що Волинь обстрілюють росіяни з території Білорусі. Жителі села покликали місцеву голову громади, яка зняла прихильника Росії на відео і викликала поліцію.

Село Конюхи на карті / Фото: Google Maps

Чоловік навіть на суді продовжував звинувачувати Україну у війні

На суді підозрюваний не розкаявся та не визнав провину. Він заявив, що нібито "завжди був за мир та хоче переговорів з Росією".

"Підтвердив, що відповідав на питання односельчан саме так, як відтворено на відео, яке додане до матеріалів справи і досліджене судом. Вважає, що жодного кримінального правопорушення при цьому не вчинив. Він завжди був проти війни. Він вважає, що має бути мир і з росією потрібно домовлятися. Вважає, що оскільки "Україна почала пресувати", тому й почалась війна. А потрібно було укласти мир. Саме Україна своєю риторикою розпочала війну, зокрема виправданням УПА", - йдеться у матеріалах суду.

Житель Волині також підтвердив, що заявляв, що Україна "запустила ракету по Краматорську", але його нібито неправильно зрозуміли.

Свідок розповіла, що підозрюваний виправдовував злочини РФ у Бучі

Староста села на засіданні суду підтвердила, що чоловік говорив про Краматорськ. Вона додала, що не вся розмова потрапила на відео. Коли інші відвідувачі магазину почали засуджувати РФ за злочини у Бучі, підозрюваний заявив, що "наші теж ґвалтують".

Жителька села додала, що зняла розмову на відео та передала поліції, оскільки вона не хотіла, щоб війна добралась до її регіону та засуджує висловлювання односельчанина.

Інша жінка зазначила, що їй теж не сподобалось, як чоловік виправдовував злочини РФ.

"Він почав говорити, що раніше було добре жити. Ми йому відповідали, що було добре, поки росіяни не прийшли. Згодом почалася розмова про м. Буча і злочини російських окупантів. Він говорив, що у всьому винна держава Україна", - сказала на суді жінка.

Інший житель села додав, що чоловік заявляв, що сумує за "Радянським союзом, бо тоді йому було краще жити".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 436-2 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі, замінивши цей термін на іспитовий.

Нагадаємо, колаборанта, який пішов на співпрацю з росіянами та очолив Бердянський морський торговельний порт, засудили до 10 років в'язниці.

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