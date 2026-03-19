Зрада в Силах безпілотних систем: військовий "зливав" дані Росії та Білорусі (фото)

СБУ викрила «крота» в Силах безпілотних систем ЗСУ, який працював на Росію та Білорусь / © СБУ

Контррозвідка СБУ затримала військовослужбовця Сил безпілотних систем, який був подвійним агентом ФСБ Росії та розвідки прикордонної служби Білорусі. Зловмисник передавав ворогу секретні дані про українські дрони та новітні роботизовані комплекси в Харківській області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановило слідство, військовий одного з підрозділів Сил безпілотних систем, обіймаючи посаду оператора БпЛА, передавав ворогу інформацію про маршрути руху, типи та кількість дронів Сил оборони, які застосовувалися під час бойових дій на північно-східному прикордонні.

Згодом, виконуючи вказівки російських спецслужб, чоловік перевівся на іншу посаду — оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, що використовуються для евакуації поранених і доставки боєприпасів на Ізюмському напрямку.

Втім, замість виконання бойових завдань на передовій, зловмисник почав збирати розвіддані про розташування та плани операцій суміжних підрозділів українських військ. Паралельно він передавав противнику інформацію про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих систем Сил оборони.

Після виконання ворожих завдань агент планував втекти до Росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб.

Втім, військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження: діяльність агента задокументували, а після вжиття заходів для захисту позицій українських військових його затримали на території Харківщини.

Під час обшуків у чоловіка вилучили два смартфони, які містять докази його співпраці зі спецслужбами Росії та Білорусі. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Ворожий агент зараз перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

