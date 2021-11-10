“Зради з літаками немає”: РНБО застосувала санкції щодо нових власників повітряних суден, що літали до Росії

П’ять літаків, які раніше були пов’язані з молдовською авіакомпанією і здійснювали чартерні рейси до Росії та в окупований Крим, змінили власників, щоб уникнути санкцій.

У середу, 10 листопада, за рекомендацією Служби безпеки України РНБО застосувала санкції стосовно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. (Молдова).

Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони.

Він нагадав, що у січні цього року РНБО за пропозицією Служби безпеки запровадила санкції до молдовського оператора чартерних рейсів до Росії та окупованого Криму. Під час моніторингу було зафіксовано спроби обійти ці обмеження.

“Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговуючі компанії та бортові номери. І таким чином обійти санкції. Але я не думаю, що ці юридичні хитрощі дадуть свій результат. Адже СБУ сьогодні рекомендувала РНБО застосувати санкції і до нових власників”, - повідомив Баканов.

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За його словами, на момент ухвалення рішення про санкції чотири повітряних судна знаходились за межами України: три з них було переоформлено на американські компанії, ще один — на компанію з офшорної зони. П’ятий літак — той, яким користувався для чартерних рейсів проросійський народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді.

“Літак, який використовував Медведчук – перебував в аеропорту “Жуляни”. Там він знаходиться і зараз”, - запевнив голова СБУ, який на початку своєї промови наголосив, що “зради” із літаками не має.

Нагадаємо, 29 січня цього року на літаки лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і його партнера Тараса Козака наклали санкції.

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