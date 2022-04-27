Зрадив присязі і перейшов на бік окупантів: у Миколаївській області засудили колишнього військового ЗСУ

Зрадив присязі і перейшов на бік окупантів: у Миколаївській області засудили колишнього військового ЗСУ

У Миколаївській області на 14 років засудили колишнього військовослужбовця ЗСУ, який 2014 року перейшов на бік окупантів.

Чоловіка, якого перед тим взяли в полон у складі ЗС РФ, визнали винним у державній зраді та дезертирстві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як виявилося, колишній український військовослужбовець ЗСУ у 2014 році зрадив присязі. Чоловік відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та вступив на службу до збройних сил держави-агресора. Однак вже за вісім років – 25 лютого 2022 року — колишній захисник України повернувся на територію рідної держави у складі окупаційних військ, які ввійшли до Нової Каховки Херсонської області.

Після цього його та ще двох колишніх українських військових взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Щодо двох інших зрадників судовий процес ще триває.

Нагадаємо, СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ.

СБУ затримала зрадника, який зливав інформацію щодо збитої в Києві телевежі

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