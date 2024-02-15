Зрадив Україну за їжу: поліцейський перейшов на бік Росії, втратив частину ноги і поплатився

У Харківській області до 15 років з конфіскацією майна засудили колишнього поліцейського, який під час окупації перейшов на бік Росії. Його звинуватили у державній зраді.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду м. Харкова.

У чому підозрюють екполіцейського з Харківщини

За даними суду, підозрюваний до повномасштабної війни працював на посаді дільничного офіцера поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Він у червні 2022 року під час окупації міста Ізюм Харківської області почав працювати в окупаційній "поліції".

Також він агітував своїх колег перейти на бік Росії. На окупантів підсудний працював до вересня 2022 року.

Що підсудний сказав у суді

На суді підозрюваний провину заперечив та заявив, що під час окупації був змушений залишитися в Ізюмі. Після цього до нього прийшли окупанти та нібито погрозами змусили працювати на Росію.

Екскоп заявив, що він "виконував обов`язки дільничного, які здійснював і до окупації, при цьому будь-якої шкоди інтересам України не завдавав, відповідну інформацію щодо своїх колег росіянам не передавав, а тому вважає, що внаслідок його протиправної діяльності, тяжких наслідків не настало". Підозрюваний додав, що працював за їжу, росіяни лише обіцяли платити.

У вересні окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма, проте втекли без колаборантів, а підсудний ще і втратив частину ноги через мінно-вибухову травму. Також підсудний звинуватив своїх колишніх колег у наклепі.

Що розповіли свідки

Колишні колеги підсудного розповіли, що їм було відомо про те, що чоловік перейшов на бік Росії. Він також пропонував їм вчинити аналогічно, проте вони відмовились. Після цього до них з обшуками прийшли російські окупанти.

Мати підсудного заявила, що нібито окупанти примусили її сина до співпраці. Сусідка родини додала, що вона не бачила слідів побоїв на чоловіку після візитів до нього росіян.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав його винним за ст. 111 ч. 2 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі, його також позбавили звання "старшого лейтенанта поліції".

Вирок суду

Нагадаємо, в Харкові майор здав місця дислокації ЗСУ та поліції, частину з яких окупанти обстріляли.

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