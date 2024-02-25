"Зрадницька позиція": Зеленський відповів на закиди щодо своєї нелегітимності як президента

Деякі політики на Заході та в Україні є прихильниками ідеї нелегітимності Зеленського як президента.

Тема нелегітимності Володимира Зеленського в якості президента України, що піднімали деякі політики на Заході та в Україні після травня 2024 року є програмою Російської Федерації.

Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого.

"Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось всередині України, це наратив і програма РФ. Для всіх зрозумло, що це програма росіян. Всі проти цього. Буде тут Емманюель Макрон найближчим часом з "Великої сімки", він відповість. Мало того, що звучить не дуже весело, то мені дехто з них навіть говорить прізвища тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюся, як до зрадницької позиції щодо України", - сказав він.

Зеленський наголосив, що ця тема є конкретною програмою.

"Є документ, який це підтверджує. Програма РФ. Я знаю, що в деяких журналістів США також це є", - додав він.

Нагадаємо, що у травні 2024 року спливає п’ятирічний термін повноважень президента України, однак, згідно із законом, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.

Тим часом в МЗС України прокоментували тему необхідності проведення виборів в Україні, попри оголошений воєнний стан. Там зазначили, що на Заході це використовують лише праворадикальні політики, які не є взірцями демократії. Західні партнери України розуміють необхідність дотримання закону.

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