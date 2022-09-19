Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зрадниця з Чернігівської області за гроші здавала рашистам позиції ЗСУ: фото

Дата публікації
Перегляди
848
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зрадниця з Чернігівської області за гроші здавала рашистам позиції ЗСУ: фото

Фото: Офіс генерального прокурора

Жительці Чернігівщини, яка здавала ворогу позиції ЗСУ, оголосили про підозру.

Зрадниця впродовж серпня-вересня 2022 року, після звільнення Чернігівської області від окупації, продовжила співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, жінка збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури. Через канали в "Телеграм" вона відправляла зібрану інформацію представнику РФ, за що отримувала гроші.

Під час обшуку за місцем її проживання правоохоронці вилучили докази, що підтверджують збір та передачу даних.

Правоохоронці затримали жінку після виконання чергового доручення ворога.

©

Їй повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
848
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація