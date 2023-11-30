Зрадницю-пропагандистку Вітязєву з каналу Соловйова засудили до 11 років: деталі від СБУ

За матеріалами СБУ до 11 років в'язниці заочно засуджено пропагандистку з каналу Володимира Соловйова.

За матеріалами Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримала колаборантка Юлія Лозанова (більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва), яка переховується від правосуддя в Росії.

Про це повідомила СБУ.

Ще 2015 року Юлія Лозанова переїхала з України до Москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла в численних ефірах на пропагандистському телеканалі "Соловьев Live".

Зрадницю-пропагандистку Юлію Лозанову (Вітязєву) з каналу Соловйова засудили до 11 років / Фото: СБУ

Крім того, колаборантка стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства "News Front", яке створили в тимчасово захопленому Криму. Також встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати росіян за підрив Каховської ГЕС.

Також вона регулярно використовує підконтрольні телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй призначено заочно 11 років в'язниці з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, російський генерал Сергій Кобилаш, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані, отримав підозру за матеріалами СБУ. Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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