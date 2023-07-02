Зрадник Балицький зберіг крісло депутата Запорізької облради: в Кабміні відреагували

Служба безпеки України визнала очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це інформують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, Балицький чомусь формально досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради.

46"Вкотре звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що народний депутат України двох попередніх скликань Євген Балицький, який підписав з президентом Росії Володимиром Путіним документи про фейкове приєднання Запорізької області до Російської Федерації, отримав "совєтніка" - одіозного в Україні міністра освіти уряду Віктора Януковича Дмитра Табачника.

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