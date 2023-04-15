Зрадник Кива "від себе і від мільйонів українців" подякував Путіну за війну

Колишній народний депутат-втікач від "ОПЗЖ" Ілля Кива подякував кремлівському "фюреру" Володимиру Путіну за війну в Україні та похвалив російських окупантів.

Скандальною заявою Кива шокував в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів.

Ексдепутат повторив кремлівські тези про "рускій мір" та цинічно возвеличив російських солдатів, які, за переконаннями Киви, "звільняють російський народ". Крім того, зрадник вихваляв окупантів та російського диктатора Путіна.

"Київ - це мати міст руських. І те, що зараз робить російський солдат - це звільнення та порятунок "руского міра" і російського народу. Це повинно бути визначенням для кожного, хто зараз вважає себе лідером громадської думки, виступає по телевізору чи в Інтернеті. Щоб у нас була чітка позиція, яка визначена президентом РФ Путіним. Від себе і від мільйонів українців я хочу сказати "дякую" за цю позицію", - заявив Кива.

Одіозний опозиційний експолітик також висловив ідею про те, що, мовляв, українці та росіяни мають разом "захищати Батьківщину": "Прийде той момент, коли ми станемо поруч з російським солдатом і продовжимо нашу ратну справу із захисту нашої Батьківщини".

Нагадаємо, 14 квітня 2022 року у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя". Торік у грудні президент Володимир Зеленський направив до Ради запит про позбавлення мандату депутатів "ОПЗЖ".

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