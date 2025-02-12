Зрадник у штабі СБУ: як контррозвідка використала "щура" у грі проти ФСБ

СБУ не тільки викрила агента ФСБ, але й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації.

Служба безпеки України викрила у своїх лавах "топщура", який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб. Зрадником виявився один із посадовців Антитерористичного центру СБУ – керівник Штабу АТЦ.

Як розповіли у пресслужбі, для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву "Щур".

"Зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Ми фактично оточили його з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок "щура" – контакти, спілкування, переписки, буквально "жили" в його телефоні, він постійно перебував під аудіо- та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника – без перебільшення історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Голова спецслужби, який керував затриманням "щура" і входив до оперативно-слідчої групи, окремо підкреслив, що СБУ не тільки викрила агента ФСБ, але й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації.

Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних.

СБУ викрили зрадника у своїх лавах.

Зрадник діяв під безпосереднім контролем ФСБ, передаючи російським спецслужбам дані про роботу СБУ, плани силових структур і заходи щодо захисту України від ворожої агентури.

Як встановило слідство, він був завербований ще до повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 року почав активніше виконувати завдання ФСБ. Зокрема, передавав дані про контррозвідувальні операції, внутрішню структуру Антитерористичного центру та кадрові призначення.

Оперативники також задокументували спроби зрадника дізнатися про плани ЗСУ та переміщення військ. Відповідні запити він отримував від кураторів з ФСБ.

Під час затримання у нього виявили технічні засоби зв’язку з російськими спецслужбами, а також матеріали, що підтверджують його шпигунську діяльність.

Затриманий топпосадовець СБУ / Фото: СБУ

Зраднику інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих спільників у його злочинній діяльності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала агента РФ, який коригував ворожі удари на Покровському напрямку.