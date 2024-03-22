Зрадник "зливав" РФ локації оборонних заводів на Житомирщині, а тепер 15 років проведе за ґратами

Окрім того, взловмисник також відстежував місця базування та переміщення Сил оборони, залучених до захисту Києва.

Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення – 15 років – отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який діяв у Житомирській області та "зливав" ворогу локації оборонних заводів.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У спецслужбі поінформували, що на початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисник відстежував місця базування та переміщення Сил оборони України, залучених до захисту Києва.

А ще він передав ворогу геолокації декількох підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника у липні 2022 року у результаті багатоетапної спецоперації на території області.

За матеріалами спецслужби суд визнав його винним у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та покарав зловмисника 15 роками ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте провідні новини дня:

Ким виявився зрадник

Слідство встановило, зрадником виявився колишній працівник одного із місцевих оборонних заводів.

Під час боїв за Київ його дистанційно завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). До співпраці з ворогом чоловіка залучили через заборонену соцмережу "ВКонтакте", де зловмисник публікував свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у помешканні чоловіка було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

До слова, СБУ викрила та затримала агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в обороні на півночі України. Зловмисник намагався отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.

Читайте також: