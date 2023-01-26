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Зрадника викрили: співробітник СБУ на Запоріжжі збирав дані для російських спецслужб

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2013
Час на прочитання
1 хв
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Зрадника викрили: співробітник СБУ на Запоріжжі збирав дані для російських спецслужб

Фото: unian

СБУ викрила ще одного зрадника у власних лавах.

Працівники внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного з підрозділів Служби безпеки у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, після повномасштабного вторгнення зрадник почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

"Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", – зазначив очільник Служби безпеки Василь Малюк.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в СБУ викрили прихильницю "руского міра", яка була посадовицею їхньої ж науково-дослідної установи.

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Дата публікації
Перегляди
2013
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