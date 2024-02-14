Зрадники серед своїх: СБУ затримала інформатора, який наводив російські ракети на Харків

Служба безпеки України затримала інформатора російських спецслужб, який коригував ракетні атаки по критичній інфраструктурі Харкова.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними спецслужб, серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України.

"Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО. У разі одержання таких відомостей загарбники сподівались "обійти" системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар. Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця ворожих "прильотів", а потім робив там приховану фото- і відеозйомку", - зазначили в СБУ.

Усі одержані відомості зрадник пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами РФ.

Співробітники СБУ затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурантом є 58-річний місцевий житель, "ідеологічний прихильник рашизму". Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери. Також чоловік публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила у Кривому Розі колаборантку, яка вдавала переселенку та оформила соцвиплати від держави.

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